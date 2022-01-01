Фреза грязевая Denzel для моечных машин высокого давления

Преимущества

Быстросъемное соединение позволяет легко подключать фрезу

Длина фрезы составляет 47 см для удобства обработки труднодоступных мест

Фреза изготовлена из высококачественного пластика для повышения прочности

Регулируемое сопло позволяет настроить силу давления без отрыва от работы

Грязевая фреза Denzel устанавливается на любые модели моек высокого давления марки Denzel. Она обеспечивает подачу воды под высоким давлением для избавления от застаревшей грязи с тротуаров, автомобилей и дорожек.