Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза грязевая Denzel для моечных машин высокого давления
984 ₽
Фрезы и сопла для моек высокого давления
    Фреза грязевая Denzel для моечных машин высокого давления
    Арт. О00000039869
    Фреза грязевая Denzel для моечных машин высокого давления

      Фреза грязевая Denzel для моечных машин высокого давления

      984 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039869

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		грязевая фреза
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      984 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грязевая фреза Denzel устанавливается на любые модели моек высокого давления марки Denzel. Она обеспечивает подачу воды под высоким давлением для избавления от застаревшей грязи с тротуаров, автомобилей и дорожек.

        Преимущества

        • Быстросъемное соединение позволяет легко подключать фрезу
        • Длина фрезы составляет 47 см для удобства обработки труднодоступных мест
        • Фреза изготовлена из высококачественного пластика для повышения прочности
        • Регулируемое сопло позволяет настроить силу давления без отрыва от работы