Фреза грязевая Denzel для моечных машин высокого давления
Арт. О00000039869
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|грязевая фреза
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Количество предметов, шт
|1
- Грязевая фреза Denzel устанавливается на любые модели моек высокого давления марки Denzel. Она обеспечивает подачу воды под высоким давлением для избавления от застаревшей грязи с тротуаров, автомобилей и дорожек.
Преимущества
- Быстросъемное соединение позволяет легко подключать фрезу
- Длина фрезы составляет 47 см для удобства обработки труднодоступных мест
- Фреза изготовлена из высококачественного пластика для повышения прочности
- Регулируемое сопло позволяет настроить силу давления без отрыва от работы