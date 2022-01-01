Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РМ19

Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 025229 относится к агрегатам профессионального класса. Техника подходит для эксплуатации в качестве резервного или постоянного источника питания в промышленности и на социально значимых объектах. Предназначен для трехфазных и однофазных потребителей. Генератор работает на дизельном топливе. Время работы без дозаправки составляет 13,% часов при 75% нагрузке.

Преимущества

Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 025229 оснащен цифровым дисплеем для простоты контроля и управления

Низкий расход топлива

Возможность длительной непрерывной работы

Прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям

Относительно низкий уровень шума во время работы для генератора открытого типа

Мощный и износостойкий двигатель

Возможность опционального подключения автозапуска и блока автоматики

Большой объем топливного бака

Устойчивость и отсутствие вибраций во время работы

Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева

Простота обслуживания благодаря доступности всех узлов агрегата

Наличие индикатора уровня топлива

Расход топлива при 100% мощности - 10,4 л/ч

Промышленный глушитель



