Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РМ19
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|8.1
Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 025229 относится к агрегатам профессионального класса. Техника подходит для эксплуатации в качестве резервного или постоянного источника питания в промышленности и на социально значимых объектах. Предназначен для трехфазных и однофазных потребителей. Генератор работает на дизельном топливе. Время работы без дозаправки составляет 13,% часов при 75% нагрузке.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 025229 оснащен цифровым дисплеем для простоты контроля и управления
- Низкий расход топлива
- Возможность длительной непрерывной работы
- Прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям
- Относительно низкий уровень шума во время работы для генератора открытого типа
- Мощный и износостойкий двигатель
- Возможность опционального подключения автозапуска и блока автоматики
- Большой объем топливного бака
- Устойчивость и отсутствие вибраций во время работы
- Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
- Простота обслуживания благодаря доступности всех узлов агрегата
- Наличие индикатора уровня топлива
- Расход топлива при 100% мощности - 10,4 л/ч
- Промышленный глушитель