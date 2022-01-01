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Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РМ19
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РМ19
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10106
    Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РМ19

      Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РМ19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10106

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		8.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 025229 относится к агрегатам профессионального класса. Техника подходит для эксплуатации в качестве резервного или постоянного источника питания в промышленности и на социально значимых объектах. Предназначен для трехфазных и однофазных потребителей. Генератор работает на дизельном топливе. Время работы без дозаправки составляет 13,% часов при 75% нагрузке.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 025229 оснащен цифровым дисплеем для простоты контроля и управления
        • Низкий расход топлива
        • Возможность длительной непрерывной работы
        • Прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям
        • Относительно низкий уровень шума во время работы для генератора открытого типа
        • Мощный и износостойкий двигатель
        • Возможность опционального подключения автозапуска и блока автоматики
        • Большой объем топливного бака
        • Устойчивость и отсутствие вибраций во время работы
        • Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
        • Простота обслуживания благодаря доступности всех узлов агрегата
        • Наличие индикатора уровня топлива
        • Расход топлива при 100% мощности - 10,4 л/ч
        • Промышленный глушитель