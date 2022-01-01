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Электрический конвектор IGC CW-1000M
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Конвекторы
    Электрический конвектор IGC CW-1000M
    Арт. 704305160
    Электрический конвектор IGC CW-1000M

      Электрический конвектор IGC CW-1000M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305160

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Габариты, мм
      		750х405х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор IGC CW-1000M - предназначен для обогрева жилых помещений путем естественной конвекции. Электроконвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации. 

        Преимущества

        • Быстрый и равномерный обогрев
        • Не сушит воздух и не сжигает кислород
        • Механический термостат
        • Интуитивно понятная панель управления
        • Абсолютно бесшумная система работы
        • Возможность работы даже во влажных помещениях
        • Система защиты от перегрева
        • Существует возможность монтажа на стенах
        • Выключатель со световым индикатором