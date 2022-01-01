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Фильтр для маски сварщика Ada Filter WM
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Защитные стекла
    Фильтр для маски сварщика Ada Filter WM
    Арт. geototal_558
    Фильтр для маски сварщика Ada Filter WM

      Фильтр для маски сварщика Ada Filter WM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_558

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		108x51x5.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автоматический светофильтр для маски сварщика ADA Filter WM моментально темнеет при зажигании дуги и светлеет когда сварка окончена.
        • В момент начала сварки автоматический светофильтр затемняется со скоростью 1/25000сек, время задержки просветления: 0.2-0.5 сек.
        • Высокотехнологичный электрооптический светофильтр предохраняет глаза от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей в течение всего сварочного процесса.
        • Использование солнечных батарей делает фильтр независимым от элементов питания. Включение полностью автоматическое.
        • Размер картриджа: 108х51х5,2 мм;
        • Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей: 15 DIN;
        • Уровень затемнения в нерабочем состоянии: 3 DIN;
        • Уровень затемнения в рабочем состоянии: 11 DIN;
        • Электропитание: солнечная батарея;
        • Включение электропитания: полностью автоматическое.