Фильтр для маски сварщика Ada Filter WM

В момент начала сварки автоматический светофильтр затемняется со скоростью 1/25000сек, время задержки просветления: 0.2-0.5 сек.

Высокотехнологичный электрооптический светофильтр предохраняет глаза от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей в течение всего сварочного процесса.

Использование солнечных батарей делает фильтр независимым от элементов питания. Включение полностью автоматическое.

Размер картриджа: 108х51х5,2 мм;

Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей: 15 DIN;

Уровень затемнения в нерабочем состоянии: 3 DIN;

Уровень затемнения в рабочем состоянии: 11 DIN;

Электропитание: солнечная батарея;

Включение электропитания: полностью автоматическое.

Автоматический светофильтр для маски сварщика ADA Filter WM моментально темнеет при зажигании дуги и светлеет когда сварка окончена.