Смеситель д/раковины Frap F520 кнопка, хром

Преимущества

Смеситель для раковины Frap выполнен из латуни — высокопрочного материала, стойкого к коррозии, химическому воздействию моющих средств и износу

Изделие оснащено механизмом порционной подачи воды

Кран для холодной воды Frap F520 Хром, подает воду после нажатия на кнопку. Подача воды останавливается самостоятельно через назначенное время, зависимое от размера стаканчика.