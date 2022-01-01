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Смеситель д/раковины Frap F520 кнопка, хром
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель д/раковины Frap F520 кнопка, хром
    Арт. X1698206049
    Смеситель д/раковины Frap F520 кнопка, хром

      Смеситель д/раковины Frap F520 кнопка, хром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206049

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кран для холодной воды Frap F520 Хром, подает воду после нажатия на кнопку. Подача воды останавливается самостоятельно через назначенное время, зависимое от размера стаканчика.

        Преимущества

        • Смеситель для раковины Frap выполнен из латуни — высокопрочного материала, стойкого к коррозии, химическому воздействию моющих средств и износу
        • Изделие оснащено механизмом порционной подачи воды