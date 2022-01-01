Смеситель д/раковины Frap F520 кнопка, хром
Арт. X1698206049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Кран для холодной воды Frap F520 Хром, подает воду после нажатия на кнопку. Подача воды останавливается самостоятельно через назначенное время, зависимое от размера стаканчика.
Преимущества
- Смеситель для раковины Frap выполнен из латуни — высокопрочного материала, стойкого к коррозии, химическому воздействию моющих средств и износу
- Изделие оснащено механизмом порционной подачи воды