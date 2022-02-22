Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516

Преимущества

Оснастка обеспечивает высокую производительность и качество обработки при работе

Фреза с алмазным напылением имеет долгий срок эксплуатации, надолго сохраняя свои рабочие свойства

Быстрое и легкое крепление фрезы на мозаично-шлифовальную машину обеспечивается благодаря особой конструкции оснастки

Исполнение - 0 (для грубой, черновой обработки)

Высота алмазного слоя 5 мм

Алмазная торцевая фреза DIAM серии ФАТ-СМ95 110516 - разновидность фрез алмазных торцевых специального назначения, предназначенных для комплектации мозаично-шлифовальных машин типа СО. Используется для шлифовки бетонных и мозаичных полов с применением охлаждающей жидкости. Применима комплектом из шести фрез, крепление происходит за счет специальной конструкции фрезы, адаптированной к машинам типа СО. Выпускается в 3-х исполнениях, дающих различную чистоту обработки.