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Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
5.0
2
Найти аналог
Торцевые фрезы
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
    Арт. 77777X90023806
    5.0
    2
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
    Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516

      Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X90023806
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внешний диаметр, мм
      		95
      Рабочая высота, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазная торцевая фреза DIAM серии ФАТ-СМ95 110516 - разновидность фрез алмазных торцевых специального назначения, предназначенных для комплектации мозаично-шлифовальных машин типа СО. Используется для шлифовки бетонных и мозаичных полов с применением охлаждающей жидкости. Применима комплектом из шести фрез, крепление происходит за счет специальной конструкции фрезы, адаптированной к машинам типа СО. Выпускается в 3-х исполнениях, дающих различную чистоту обработки.

        Преимущества

        • Оснастка обеспечивает высокую производительность и качество обработки при работе
        • Фреза с алмазным напылением имеет долгий срок эксплуатации, надолго сохраняя свои рабочие свойства
        • Быстрое и легкое крепление фрезы на мозаично-шлифовальную машину обеспечивается благодаря особой конструкции оснастки
        • Исполнение - 0 (для грубой, черновой обработки)
        • Высота алмазного слоя 5 мм