Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
Арт. 77777X90023806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внешний диаметр, мм
|95
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Рабочая высота, мм
|5
- Алмазная торцевая фреза DIAM серии ФАТ-СМ95 110516 - разновидность фрез алмазных торцевых специального назначения, предназначенных для комплектации мозаично-шлифовальных машин типа СО. Используется для шлифовки бетонных и мозаичных полов с применением охлаждающей жидкости. Применима комплектом из шести фрез, крепление происходит за счет специальной конструкции фрезы, адаптированной к машинам типа СО. Выпускается в 3-х исполнениях, дающих различную чистоту обработки.
Преимущества
- Оснастка обеспечивает высокую производительность и качество обработки при работе
- Фреза с алмазным напылением имеет долгий срок эксплуатации, надолго сохраняя свои рабочие свойства
- Быстрое и легкое крепление фрезы на мозаично-шлифовальную машину обеспечивается благодаря особой конструкции оснастки
- Исполнение - 0 (для грубой, черновой обработки)
- Высота алмазного слоя 5 мм