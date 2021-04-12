Преимущества

Автоматическая регулируемая принудительная система смазки пильной цепи

Эффективный уровень виброзащиты - развязка рукоятки от двигателя с помощью пружин и амортизаторов

Центробежное сцепление, автоматически отключающее цепь от двигателя при снижении (падении) оборотов - останавливающее цепь на холостом ходу и предотвращающее перегрузку

Двойной тормоз цепи - механический и инерционный

Стартер с системой легкого запуска и праймер, облегчающие запуск двигателя

Высококачественная пильная гарнитура (шина и цепь)

Металлический зубчатый упор, облегчающий пиление и повышающий безопасность при работе

Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л оснащена всеми необходимыми системами безопасности, стартером с функцией легкого пуска, праймером и предназначена для пользователей любого уровня подготовленности. Двухтактный двигатель воздушного охлаждения работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла.