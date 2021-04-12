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Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л
3.4
16
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л
    Арт. О00000016610
    3.4
    16
    Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л

      Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016610
      3.4
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.9
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л оснащена всеми необходимыми системами безопасности, стартером с функцией легкого пуска, праймером и предназначена для пользователей любого уровня подготовленности. Двухтактный двигатель воздушного охлаждения работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла.

        Преимущества 

        • Автоматическая регулируемая принудительная система смазки пильной цепи
        • Эффективный уровень виброзащиты - развязка рукоятки от двигателя с помощью пружин и амортизаторов
        • Центробежное сцепление, автоматически отключающее цепь от двигателя при снижении (падении) оборотов - останавливающее цепь на холостом ходу и предотвращающее перегрузку
        • Двойной тормоз цепи - механический и инерционный
        • Стартер с системой легкого запуска и праймер, облегчающие запуск двигателя
        • Высококачественная пильная гарнитура (шина и цепь)
        • Металлический зубчатый упор, облегчающий пиление и повышающий безопасность при работе 