Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л
Арт. О00000016610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.9
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Праймер
|Да
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- Бензопила Интерскол ПЦБ-14/45Л оснащена всеми необходимыми системами безопасности, стартером с функцией легкого пуска, праймером и предназначена для пользователей любого уровня подготовленности. Двухтактный двигатель воздушного охлаждения работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла.
Преимущества
- Автоматическая регулируемая принудительная система смазки пильной цепи
- Эффективный уровень виброзащиты - развязка рукоятки от двигателя с помощью пружин и амортизаторов
- Центробежное сцепление, автоматически отключающее цепь от двигателя при снижении (падении) оборотов - останавливающее цепь на холостом ходу и предотвращающее перегрузку
- Двойной тормоз цепи - механический и инерционный
- Стартер с системой легкого запуска и праймер, облегчающие запуск двигателя
- Высококачественная пильная гарнитура (шина и цепь)
- Металлический зубчатый упор, облегчающий пиление и повышающий безопасность при работе