Преимущества

Прочный

Надежный

Тип — МIG

Под диаметр проволоки — 1.0-1.2 мм

Длина — 4.4 м

Цвет — красный

Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160076 - необходим в сварке типов MIG/MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе.Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.