Преимущества

Прочный

Надежный

Тип — МIG

Под диаметр проволоки — 0.6-0.8 мм

Длина — 5.4 м

Цвет — синий

Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160087 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе.