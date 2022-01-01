Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160086
Арт. О00000025990
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|1.2, 1.6
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Длина, м
|4.4
- Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160086 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.
Преимущества
- Прочный
- Надежный
- Тип — МIG
- Под диаметр проволоки — 1.2-1.6 мм
- Длина — 4.4 м
- Цвет — желтый