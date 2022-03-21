Коллекторная группа с расходомерами Varmega (RBM) 06130610 (S8 1" x 3/4" EK)

Преимущества

Цельнолитой коллектор итальянского производства от мирового лидера RBM SPA

Материал корпуса: никелированная латунь марки UNIEN 1982CB753S

Камера удержания микрокоррозии: позволяет сливать накопленные осадки через клапан влагоудаления

Небольшие габариты: коллекторы можно устанавливать в монтажные шкафы толщиной 80 мм

Возможность проверки эффективности и функционирования контуров через установку термометров и расходомеров

В процессе сборки осуществляется полное 100% тестирование и проверка всех коллекторных групп марки Varmega/RBM на функционирование и герметичность уплотнений

Материал уплотнений: EPDM

Рабочая среда: вода; водный раствор гликоля 50%

Точность расходомера: ± 10%

Коллекторная группа предварительной сборки с расходомерами марки Varmega/RBM предназначена для распределения и регулирования потоков теплоносителя в низко- или высокотемпературных системах отопления (радиаторное или напольное отопление). Уникальный цельнолитой латунный коллектор итальянского производства, который имеет целый ряд преимуществ, по сравнению со стальными коллекторами или стандартными латунными коллекторами, произведенными из цельного латунного прутка.