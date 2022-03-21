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Входная колонка Gardena 02722-2000000
5.0
2
Найти аналог
Поливочные шланги
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Арт. X19031850220
    5.0
    2
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
    Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000
      Входная колонка Gardena 02722-2000000

      Входная колонка Gardena 02722-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Колонка входная Gardena 02722-20.000.00 применяется для сооружения системы полива на приусадебном участке. Колонка устанавливается под землей - не портит вид газона, снабжена откидной крышкой, предотвращающей попадание внутрь мусора и не мешающей обработке газона, и специальным дренажным клапаном, который используется при заморозках для предотвращения замерзания воды в системе. Приспособление имеет наружную резьбу 3/4" и соединяет водопровод с системой Sprinklersystem. В комплект входит штуцер для подключения к водопроводному крану.