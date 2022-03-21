Входная колонка Gardena 02722-2000000

Колонка входная Gardena 02722-20.000.00 применяется для сооружения системы полива на приусадебном участке. Колонка устанавливается под землей - не портит вид газона, снабжена откидной крышкой, предотвращающей попадание внутрь мусора и не мешающей обработке газона, и специальным дренажным клапаном, который используется при заморозках для предотвращения замерзания воды в системе. Приспособление имеет наружную резьбу 3/4" и соединяет водопровод с системой Sprinklersystem. В комплект входит штуцер для подключения к водопроводному крану.