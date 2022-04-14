Комплект мульчирования для LC 235S Husqvarna 5826806-01 (заглушка + нож BioClip)

Преимущества

Малый вес

Мульчирование

Комплект "заглушка + нож BioClip" для LC 253S Husqvarna 5826806-01 предназначен для газонокосилки Husqvarna LC 253S. Используется для кошения травы, освобождая место для роста новой, и выполняет её мульчирование.