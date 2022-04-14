Комплект мульчирования для LC 235S Husqvarna 5826806-01 (заглушка + нож BioClip)
Арт. X18612509116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип оборудования
|комплект мульчирования
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Длина ножа, мм
|530
- Комплект "заглушка + нож BioClip" для LC 253S Husqvarna 5826806-01 предназначен для газонокосилки Husqvarna LC 253S. Используется для кошения травы, освобождая место для роста новой, и выполняет её мульчирование.
Преимущества
- Малый вес
- Мульчирование