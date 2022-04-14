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Комплект мульчирования для LC 235S Husqvarna 5826806-01 (заглушка + нож BioClip)
5.0
2
5 790 ₽
Для газонокосилок
    Комплект мульчирования для LC 235S Husqvarna 5826806-01 (заглушка + нож BioClip)
    Арт. X18612509116
    5.0
    2
    Комплект мульчирования для LC 235S Husqvarna 5826806-01 (заглушка + нож BioClip)

      Комплект мульчирования для LC 235S Husqvarna 5826806-01 (заглушка + нож BioClip)

      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612509116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		комплект мульчирования
      Длина ножа, мм
      		530
      Все характеристики
      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить