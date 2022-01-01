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Электрический конвектор Termica CE 1500 MR
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Конвекторы
    Электрический конвектор Termica CE 1500 MR
    Арт. 704305204
    Электрический конвектор Termica CE 1500 MR

      Электрический конвектор Termica CE 1500 MR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704305204

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		595х400х78
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Termica CE 1500 MR предназначены для обогрева жилых и производственных помещений площадью до 20 м². Влагозащитное исполнение IP 24 позволяет использовать электроконвектор Termica CE 1500 MR в помещениях с высокой влажностью. Прибор работает по принципу естественной конвекции, что позволяет ему работать бесшумно и сохранять комфортную среду в отапливаемом помещении. Встроенный электромеханический термостат с плавной регулировкой мощности.

        Преимущества

        • Встроенный термостат с плавной регулировкой температуры
        • Возможность настенной и напольной установки 
        • Прибор запоминает комфортную для Вас температуру и поддерживает ее, автоматически включаясь и выключаясь
        • Функция запоминания после выключения: при включении температурной установкой будет последняя заданная температура
        • Автоматический выключатель для защиты от перегрева