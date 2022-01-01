Электрический конвектор Termica CE 1500 MR
Арт. 704305204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|595х400х78
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Электрический конвектор Termica CE 1500 MR предназначены для обогрева жилых и производственных помещений площадью до 20 м². Влагозащитное исполнение IP 24 позволяет использовать электроконвектор Termica CE 1500 MR в помещениях с высокой влажностью. Прибор работает по принципу естественной конвекции, что позволяет ему работать бесшумно и сохранять комфортную среду в отапливаемом помещении. Встроенный электромеханический термостат с плавной регулировкой мощности.
Преимущества
- Встроенный термостат с плавной регулировкой температуры
- Возможность настенной и напольной установки
- Прибор запоминает комфортную для Вас температуру и поддерживает ее, автоматически включаясь и выключаясь
- Функция запоминания после выключения: при включении температурной установкой будет последняя заданная температура
- Автоматический выключатель для защиты от перегрева