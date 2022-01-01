Корпус дигателя (картер) STIHL MS210/230/250 1123 020 3027 – это деталь, которая применяется для установки на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Запасные части от компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки у вас не будет причин переживать за работоспособность и производительность: Корпуса от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения