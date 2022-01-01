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Корпус дигателя картер Stihl MS210/230/250 1123 020 3027
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Корпуса
    Корпус дигателя картер Stihl MS210/230/250 1123 020 3027
    Арт. X3879063

      Корпус дигателя картер Stihl MS210/230/250 1123 020 3027

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3879063

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус дигателя (картер) STIHL MS210/230/250 1123 020 3027 – это деталь, которая применяется для установки на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Запасные части от компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки у вас не будет причин переживать за работоспособность и производительность: Корпуса от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения