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Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
5.0
2
1 690 ₽
Для уровней и нивелиров
    Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
    Арт. X30300055
    5.0
    2
    Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
    Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
    Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
      Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
      Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
      Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011

      Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X30300055
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крепление
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Wall Mount CONDTROL – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. Разработано специально для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле.

        Преимущества

        • Трансформируется в 3 различные позиции: транспортировочную; настенную; мини-штатив
        • В тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной оси нивелира
        • В позиции "Мини-штатив" возможно использование нивелиров XLiner и UniX для переноса отметок с пола на потолок, т.к. крепление Wall Mount исключает тень или препятствия по оси лазерного отвеса