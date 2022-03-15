Крепление для лазерных нивелиров универсальное Condtrol Wall Mount 1-7-011
Арт. X30300055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крепление
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Материал
|пластик
- Wall Mount CONDTROL – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. Разработано специально для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле.
Преимущества
- Трансформируется в 3 различные позиции: транспортировочную; настенную; мини-штатив
- В тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной оси нивелира
- В позиции "Мини-штатив" возможно использование нивелиров XLiner и UniX для переноса отметок с пола на потолок, т.к. крепление Wall Mount исключает тень или препятствия по оси лазерного отвеса