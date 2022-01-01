Лопасти для затирочной машины Samsan комбинированные 4,75" *9 для WPT 24 комплект 4шт.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Лопасти представляют собой стальные ножи. Крепление лопастей происходит под небольшим углом и образует своеобразный крест. При движении затирочные ножи проглаживают, уплотняют бетонную поверхность, удаляя излишки и устраняя наплывы и неровности.С помощью лопастей происходит окончательное заглаживание бетона и финишная затирка топпинговой смеси в верхний слой. Успешное втирание происходит за счет вдавливания и одновременного втирания смеси в будущий топпинговый пол.