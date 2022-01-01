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Лопасти для затирочной машины Samsan комбинированные 4,75" *9 для WPT 24 комплект 4шт.
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Для прочей техники
    Лопасти для затирочной машины Samsan комбинированные 4,75" *9 для WPT 24 комплект 4шт.
    Арт. X1292270342

      Лопасти для затирочной машины Samsan комбинированные 4,75" *9 для WPT 24 комплект 4шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1292270342

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопасти представляют собой стальные ножи. Крепление лопастей происходит под небольшим углом и образует своеобразный крест. При движении затирочные ножи проглаживают, уплотняют бетонную поверхность, удаляя излишки и устраняя наплывы и неровности.
        С помощью лопастей происходит окончательное заглаживание бетона и финишная затирка топпинговой смеси в верхний слой. Успешное втирание происходит за счет вдавливания и одновременного втирания смеси в будущий топпинговый пол.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы