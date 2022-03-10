Саперная складная лопата Palisad 61428

Преимущества

Нейлоновый чехол для удобства транспортировки и хранения

Резьбовой зажим, надежно фиксирующий лезвие в необходимом для работы положении

Лезвие окрашено порошковой эмалью для защиты от коррозии

Саперная складная лопата 160х280 мм PALISAD 61428 отлично подходит для использования в туристических походах. Лопата может применяться и для осуществления строительных и садово-огородных работ. Инструмент окрашен порошковой эмалью для защиты от коррозии.