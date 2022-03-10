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Саперная складная лопата Palisad 61428
5.0
2
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Саперная складная лопата Palisad 61428
    Арт. X190396142124
    5.0
    2
    Саперная складная лопата Palisad 61428
    Саперная складная лопата Palisad 61428
    Саперная складная лопата Palisad 61428
    Саперная складная лопата Palisad 61428
      Саперная складная лопата Palisad 61428
      Саперная складная лопата Palisad 61428
      Саперная складная лопата Palisad 61428
      Саперная складная лопата Palisad 61428

      Саперная складная лопата Palisad 61428

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лопаты
      		штыковая, складная
      Общая длина, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Саперная складная лопата 160х280 мм PALISAD 61428 отлично подходит для использования в туристических походах. Лопата может применяться и для осуществления строительных и садово-огородных работ. Инструмент окрашен порошковой эмалью для защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Нейлоновый чехол для удобства транспортировки и хранения
        • Резьбовой зажим, надежно фиксирующий лезвие в необходимом для работы положении
        • Лезвие окрашено порошковой эмалью для защиты от коррозии