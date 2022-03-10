Саперная складная лопата Palisad 61428
Арт. X190396142124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип лопаты
|штыковая, складная
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Общая длина, мм
|500
- Саперная складная лопата 160х280 мм PALISAD 61428 отлично подходит для использования в туристических походах. Лопата может применяться и для осуществления строительных и садово-огородных работ. Инструмент окрашен порошковой эмалью для защиты от коррозии.
Преимущества
- Нейлоновый чехол для удобства транспортировки и хранения
- Резьбовой зажим, надежно фиксирующий лезвие в необходимом для работы положении
- Лезвие окрашено порошковой эмалью для защиты от коррозии