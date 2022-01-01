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Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
Найти аналог
Сварочные шлемы
    Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
    Арт. X132802211116
    Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
    Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
    Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
      Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
      Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540
      Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540

      Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802211116

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты экрана, мм
      		100x49
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540 используется во время сварки для защиты лица, головы, горла и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Оснащена автоматическим светофильтром. В обычном состоянии, степень затемнения – 4 DIN. В момент начала процесса сварки автоматический светофильтр мгновенно затемняется до необходимого значения, которое регулируется в пределах 9-13 DIN. Время переключения — 0.04 мс.

        Преимущества:

        • Маска обеспечивает широкий угол обзора для комфортной работы.
        • Рекомендуемая температура эксплуатации от -5 до +55°С. Изготовлена из высококачественного ударопрочного материала.
        • Питание маски обеспечивают солнечная батарея и сменный аккумулятор (не входит в комплект поставки).
        • Регулировка степени затемнения — внешняя.
        • Регулировка чувствительности — внутренняя.
        • Маску можно использовать при сварке методом TIG.

        Комплектация:

        • Маска Хамелеон ULTIMA 9-13 FUBAG 992540.