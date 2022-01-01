Преимущества:

Маска обеспечивает широкий угол обзора для комфортной работы.

Рекомендуемая температура эксплуатации от -5 до +55°С. Изготовлена из высококачественного ударопрочного материала.

Питание маски обеспечивают солнечная батарея и сменный аккумулятор (не входит в комплект поставки).

Регулировка степени затемнения — внешняя.

Регулировка чувствительности — внутренняя.

Маску можно использовать при сварке методом TIG.

Комплектация:

Маска Хамелеон ULTIMA 9-13 FUBAG 992540.

Сварочный шлем FUBAG Хамелеон ULTIMA 9-13 992540 используется во время сварки для защиты лица, головы, горла и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Оснащена автоматическим светофильтром. В обычном состоянии, степень затемнения – 4 DIN. В момент начала процесса сварки автоматический светофильтр мгновенно затемняется до необходимого значения, которое регулируется в пределах 9-13 DIN. Время переключения — 0.04 мс.