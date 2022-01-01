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Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
    Арт. fubag_334
    Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
    Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
    Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
    Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
      Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
      Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
      Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black
      Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black

      Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_334

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты экрана, мм
      		97x62
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Самая популярная маска флагманской линейки Fubag BLITZ 9-13 Visor Black в графическом дизайне с большим размером экрана, четырьмя сенсорами и двумя съемными батарейками для питания светофильтра. Лучшие характеристики срабатывания, эргономичный корпус, увеличенная зона обзора и дополнительные настройки обеспечивают эффективную защиту глаз даже при долгих интенсивных сварочных работах маской BLITZ 9-13 Visor Black.