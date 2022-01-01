Маска сварщика Хамелеон с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black

Самая популярная маска флагманской линейки Fubag BLITZ 9-13 Visor Black в графическом дизайне с большим размером экрана, четырьмя сенсорами и двумя съемными батарейками для питания светофильтра. Лучшие характеристики срабатывания, эргономичный корпус, увеличенная зона обзора и дополнительные настройки обеспечивают эффективную защиту глаз даже при долгих интенсивных сварочных работах маской BLITZ 9-13 Visor Black.