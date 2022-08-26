Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
Арт. О00000033330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень Matrix 34205 изготовлены из алюминиевого сплава марки 6063 и предназначены для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов.
Преимущества
- Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации
- Точность уровня 0,5 мм/м
- Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность измерений при эксплуатации
- Уровнь оснащен рукоятками
- Для удобства в работе на поверхность уровня нанесена измерительная шкала