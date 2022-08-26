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Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
5.0
1
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Строительные уровни
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
    Арт. О00000033330
    5.0
    1
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м

      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34205, 3 глазка, 1500 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000033330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень Matrix 34205 изготовлены из алюминиевого сплава марки 6063 и предназначены для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов.

        Преимущества

        • Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации
        • Точность уровня 0,5 мм/м
        • Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность измерений при эксплуатации
        • Уровнь оснащен рукоятками
        • Для удобства в работе на поверхность уровня нанесена измерительная шкала