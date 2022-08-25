Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34200, 3 глазка, 400 мм

Преимущества

Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации

Точность уровня 0,5 мм/м

Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность измерений при эксплуатации

Уровни длиной от 600 мм оснащены рукоятками

Для удобства в работе на поверхность уровня нанесена измерительная шкала

Уровень строительный Matrix 34200 изготовлен из алюминиевого сплава марки 6063 и предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов.