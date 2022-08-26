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Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм
5.0
2
560 ₽
Строительные уровни
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм
    Арт. О00000033325
    5.0
    2
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм

      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевый уровень 600 мм MATRIX 33606 используется для выверки отклонений различных плоскостей по вертикали, горизонтали и под углом в 45 градусов. Инструмент отличается высоким рабочим ресурсом за счет прочности алюминиевого корпуса прямоугольного сечения. Изделие имеет одну фрезерованную грань.

        Преимущества

        • Две пластиковые заглушки по краям корпуса защищают инструмент от повреждений при падениях
        • У алюминиевого уровня имеется три жидкостные колбы, которые обеспечивают высокую точность измерения отклонения различных поверхностей
        • Одна грань фрезерована
        • Вес погонного метра – 0.32 кг
        • Долгий срок эксплуатации
        • Надежность и безопасность
        • Изделие можно хранить в подвесном состоянии
        • Точность измерений – 1 мм/м (0.057 градуса)
        • Корпус выполнен из жесткого алюминиевого прямоугольного профиля