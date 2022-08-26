Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм

Преимущества

Две пластиковые заглушки по краям корпуса защищают инструмент от повреждений при падениях

У алюминиевого уровня имеется три жидкостные колбы, которые обеспечивают высокую точность измерения отклонения различных поверхностей

Одна грань фрезерована

Вес погонного метра – 0.32 кг

Долгий срок эксплуатации

Надежность и безопасность

Изделие можно хранить в подвесном состоянии

Точность измерений – 1 мм/м (0.057 градуса)

Корпус выполнен из жесткого алюминиевого прямоугольного профиля

Алюминиевый уровень 600 мм MATRIX 33606 используется для выверки отклонений различных плоскостей по вертикали, горизонтали и под углом в 45 градусов. Инструмент отличается высоким рабочим ресурсом за счет прочности алюминиевого корпуса прямоугольного сечения. Изделие имеет одну фрезерованную грань.