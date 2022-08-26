Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33606, 3 глазка, 600 мм
Арт. О00000033325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Алюминиевый уровень 600 мм MATRIX 33606 используется для выверки отклонений различных плоскостей по вертикали, горизонтали и под углом в 45 градусов. Инструмент отличается высоким рабочим ресурсом за счет прочности алюминиевого корпуса прямоугольного сечения. Изделие имеет одну фрезерованную грань.
Преимущества
- Две пластиковые заглушки по краям корпуса защищают инструмент от повреждений при падениях
- У алюминиевого уровня имеется три жидкостные колбы, которые обеспечивают высокую точность измерения отклонения различных поверхностей
- Одна грань фрезерована
- Вес погонного метра – 0.32 кг
- Долгий срок эксплуатации
- Надежность и безопасность
- Изделие можно хранить в подвесном состоянии
- Точность измерений – 1 мм/м (0.057 градуса)
- Корпус выполнен из жесткого алюминиевого прямоугольного профиля