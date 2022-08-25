Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм
Арт. О00000033324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Алюминиевый уровень Matrix 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
Преимущества
- Инструмент оснащен тремя жидкостными колбами, которые позволяют измерять отклонения поверхностей по вертикали, горизонтали и под углом в 45 градусов
- Корпус алюминиевого уровня оснащен двумя пластиковыми заглушками по краям, которые защищают его внутреннюю полость от попадания пыли и грязи
- Одна грань фрезерована
- Точность измерений – 1 мм/м (0.057 градуса)
- Корпус из жесткого алюминиевого прямоугольного профиля
- Долгий срок эксплуатации
- Надежность
- Изделие можно хранить в подвесном состоянии