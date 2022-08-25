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Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм
5.0
1
470 ₽
Строительные уровни
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм
    Арт. О00000033324
    5.0
    1
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм

      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033324
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевый уровень Matrix 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен тремя жидкостными колбами, которые позволяют измерять отклонения поверхностей по вертикали, горизонтали и под углом в 45 градусов
        • Корпус алюминиевого уровня оснащен двумя пластиковыми заглушками по краям, которые защищают его внутреннюю полость от попадания пыли и грязи
        • Одна грань фрезерована
        • Точность измерений – 1 мм/м (0.057 градуса)
        • Корпус из жесткого алюминиевого прямоугольного профиля
        • Долгий срок эксплуатации
        • Надежность
        • Изделие можно хранить в подвесном состоянии