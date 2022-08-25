Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33604, 3 глазка, 400 мм

Преимущества

Инструмент оснащен тремя жидкостными колбами, которые позволяют измерять отклонения поверхностей по вертикали, горизонтали и под углом в 45 градусов

Корпус алюминиевого уровня оснащен двумя пластиковыми заглушками по краям, которые защищают его внутреннюю полость от попадания пыли и грязи

Одна грань фрезерована

Точность измерений – 1 мм/м (0.057 градуса)

Корпус из жесткого алюминиевого прямоугольного профиля

Долгий срок эксплуатации

Надежность

Изделие можно хранить в подвесном состоянии

Алюминиевый уровень Matrix 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.