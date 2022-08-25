Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
Арт. О00000033329
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|3
- Уровень Matrix 34203 изготовлен из алюминиевого сплава марки 6063 и предназначены для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов.
Преимущества
- Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации
- Точность уровня 0,5 мм/м
- Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность измерений при эксплуатации
- Оснащен рукоятками
- Для удобства в работе на поверхность уровня нанесена измерительная шкала