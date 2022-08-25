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Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
5.0
1
1 500 ₽
Строительные уровни
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
    Арт. О00000033329
    5.0
    1
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм
      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм

      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 34203, 3 глазка, 1000 мм

      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033329
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень Matrix 34203 изготовлен из алюминиевого сплава марки 6063 и предназначены для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов.

        Преимущества

        • Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации
        • Точность уровня 0,5 мм/м
        • Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность измерений при эксплуатации
        • Оснащен рукоятками
        • Для удобства в работе на поверхность уровня нанесена измерительная шкала