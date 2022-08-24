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Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33610, 3 глазка, 1000 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33610, 3 глазка, 1000 мм
    Арт. О00000033412
    5.0
    1
    Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33610, 3 глазка, 1000 мм

      Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33610, 3 глазка, 1000 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000033412
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень Matrix 33610 используется для горизонтального и вертикального выравнивания, для чего он оборудован тремя глазками, при помощи которых осуществляется проверка отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. 

        Преимущества

        • Корпус уровня изготовлен из жесткого прямоугольного алюминиевого профиля
        • Одна его грань фрезерована
        • Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов
        • Точность измерений 1 мм/м (0,057 градуса)