Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33610, 3 глазка, 1000 мм

Преимущества

Корпус уровня изготовлен из жесткого прямоугольного алюминиевого профиля

Одна его грань фрезерована

Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов

Точность измерений 1 мм/м (0,057 градуса)

Уровень Matrix 33610 используется для горизонтального и вертикального выравнивания, для чего он оборудован тремя глазками, при помощи которых осуществляется проверка отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов.