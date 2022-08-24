Уровень алюминиевый, фрезерованный Matrix 33610, 3 глазка, 1000 мм
Арт. О00000033412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень Matrix 33610 используется для горизонтального и вертикального выравнивания, для чего он оборудован тремя глазками, при помощи которых осуществляется проверка отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов.
Преимущества
- Корпус уровня изготовлен из жесткого прямоугольного алюминиевого профиля
- Одна его грань фрезерована
- Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов
- Точность измерений 1 мм/м (0,057 градуса)