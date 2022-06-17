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Смеситель для ванны Megabreeze Примула СВ-50 М
5.0
2
5 480 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Megabreeze Примула СВ-50 М
Арт. О00000009977
5.0
2
Смеситель для ванны Megabreeze Примула СВ-50 М
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Megabreeze Примула СВ-50 М

Дарим скидки за
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5 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000009977
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель MEGABREEZE СВ-50 М Примула надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля для регулировки воды. СВ-50 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-50 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.

    Преимущества

    • Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
    • Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
    • Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки