- Персональная скидка
Смеситель для ванны Megabreeze Примула СВ-50 М
Арт. О00000009977
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|классический
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
Смеситель MEGABREEZE СВ-50 М Примула надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля для регулировки воды. СВ-50 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-50 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.
Преимущества
- Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
- Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
- Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки