Смеситель MEGABREEZE СВ-50 М Крест надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля в форме креста для регулировки воды. СВ-50 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-50 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.

Преимущества