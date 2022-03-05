Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л
Арт. X16945168
Характеристики
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Производитель
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Тип
|мембрана гидроаккумулятора
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Материал
|бутиловая резина
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Вес, кг
|1
- Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л. проходная, с двумя отверстиями. Мембраны являются неотъемлемой частью гидроаккумуляторов. Их основное назначение — разделение гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.Принцип действия: в пустом гидроаккумуляторе мембрана заполняет все свободное пространство, при поступлении воды в гидроаккумулятор мембрана сжимается, давление в ней увеличивается. При открытии крана мембрана выталкивает воду обратно в водопровод.