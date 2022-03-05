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Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л
5.0
2
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л
    Арт. X16945168
    5.0
    2
    Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л

      Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16945168
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Тип
      		мембрана гидроаккумулятора
      Материал
      		бутиловая резина
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мембрана гидроаккумулятора Belamos 80л. проходная, с двумя отверстиями. Мембраны являются неотъемлемой частью гидроаккумуляторов. Их основное назначение — разделение гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.Принцип действия: в пустом гидроаккумуляторе мембрана заполняет все свободное пространство, при поступлении воды в гидроаккумулятор мембрана сжимается, давление в ней увеличивается. При открытии крана мембрана выталкивает воду обратно в водопровод.