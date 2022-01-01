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Мундштук №1
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Мундштуки для резаков
    Мундштук №1
    Арт. 706239

      Мундштук №1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706239
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний №1 ПТК 00000029089 является сменным элементом к резакам серии Р1П/Р1А. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан или ацетилен.