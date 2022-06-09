Мундштук пропановый ПТК №5PM 020.120.020 (100–200 мм) к Р3-300, Р3-345
Арт. X113740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№5
- Разборный пропановый мундштук №5PM ПТК 020.120.020 к 3-х трубным резакам внутрисоплового смешения газов Р3-300 и Р3-345. Толщина разрезаемого металла 100–200 мм. Газосмесительный мундштук имеет три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность