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Мундштук внутренний №2 к резаку Р1 Джет
4.5
2
68 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 2 к резаку Р1 Джет
    Арт. 706266
    4.5
    2
    Мундштук внутренний №2 к резаку Р1 Джет

      Мундштук внутренний 2 к резаку Р1 Джет

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706266
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№2
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мундштук внутренний №2 является основной частью резака Р1 Джет, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Вставляется в головку резака и фиксируется с помощью наружного мундштука. Изготавливается из латуни.

        Преимущества

        • Является сменным элементом к резакам серии Р1П/Р1А
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Рабочий газ — пропан или ацетилен