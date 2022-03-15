Мундштук внутренний №2 к резаку Р1 Джет

Мундштук внутренний №2 является основной частью резака Р1 Джет, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Вставляется в головку резака и фиксируется с помощью наружного мундштука. Изготавливается из латуни.



Преимущества