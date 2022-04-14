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Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
5.0
2
2 680 ₽
Комплекты напильников
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
    Арт. X186125253
    5.0
    2
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"

      Набор для заточки цепи Stihl 56050071028 4.8 мм, 0.325"

      2 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125253
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Материал рукоятки
      		дерево
      Все характеристики
      2 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной набор используется для заточки пильных цепей 0.325''P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

        Преимущества:

        • Более комфортная работа;
        • Простота использования;
        • Долгий срок службы.