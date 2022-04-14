Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
Арт. X186125254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Форма напильника
|плоская
- Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 1/4'' и 3/8''P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.
Преимущества:
- Более комфортная работа;
- Простота использования;
- Долгий срок службы.