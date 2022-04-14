Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"

Преимущества:

Более комфортная работа;

Простота использования;

Долгий срок службы.

Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 1/4'' и 3/8''P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.