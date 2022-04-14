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Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
5.0
2
3 070 ₽
Комплекты напильников
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
    Арт. X186125254
    5.0
    2
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
    Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"
      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"

      Набор для заточки цепи Stihl 56050071029 5.2 мм, 3/8"

      3 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125254
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Форма напильника
      		плоская
      Все характеристики
      3 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 1/4'' и 3/8''P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

        Преимущества:

        • Более комфортная работа;
        • Простота использования;
        • Долгий срок службы.