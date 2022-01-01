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Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм
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Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм
Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм
Арт. stalex_8210
Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм
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Арт. stalex_8210
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Описание
Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение STALEX 25x25мм 21020047 применяется в работе с токарными станками. Резцы позволяют выполнять широкий спектр токарных работ.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы