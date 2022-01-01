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Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм
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Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм
    Арт. stalex_8210
    Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм

      Набор резцов с мех. креплением пластин, сечение 25x25мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_8210

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
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      Нет в наличии
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