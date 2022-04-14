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Насадка для мульчирования Bosch Rotak 40/43 F.016.800.305
5.0
1
Найти аналог
Для прочей техники
    Насадка для мульчирования Bosch Rotak 40/43 F.016.800.305
    Арт. X1861250659
    5.0
    1
    Насадка для мульчирования Bosch Rotak 40/43 F.016.800.305

      Насадка для мульчирования Bosch Rotak 40/43 F.016.800.305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250659
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка для мульчирования Bosch F016800305 используется с газонокосилками ROTAK 40/43/43LI. Используется для перекрытия выброса наружу скошенной травы, которая в результате многократного воздействия ножом измельчается (мульчируется) в мелкую биомассу. Измельченный материал равномерно распределяется по газону и удобряет почву, вместо бесполезного скидывания в травосборник.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлено из высокотехнологичного материала