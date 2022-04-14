Насадка для мульчирования Bosch Rotak 40/43 F.016.800.305
- Насадка для мульчирования Bosch F016800305 используется с газонокосилками ROTAK 40/43/43LI. Используется для перекрытия выброса наружу скошенной травы, которая в результате многократного воздействия ножом измельчается (мульчируется) в мелкую биомассу. Измельченный материал равномерно распределяется по газону и удобряет почву, вместо бесполезного скидывания в травосборник.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлено из высокотехнологичного материала