Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос циркуляционный Jemix WRM-25/6-180 без кабеля
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Насос циркуляционный Jemix WRM-25/6-180 без кабеля
    Арт. О00000009232
    Насос циркуляционный Jemix WRM-25/6-180 без кабеля

      Насос циркуляционный Jemix WRM-25/6-180 без кабеля

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009232

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Кран шаровой Tebo 015060103-02, 32 мм
      400 ₽
      5.0
      Кран шаровой Tebo 015060103-02, 32 мм
      Кран Fusitek рад. прямой 25*3/4, FT07302
      399 ₽
      5.0
      Кран Fusitek рад. прямой 25*3/4, FT07302
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00403 ПН20 32 мм, 4 м
      564 ₽
      4.5
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00403 ПН20 32 мм, 4 м
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      109 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      352 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      Переходной тройник Fusitek FT01203 (32x25x32 мм)
      23 ₽
      5.0
      Переходной тройник Fusitek FT01203 (32x25x32 мм)
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      15 ₽
      5.0
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      14 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      Уголок Fusitek FT02102 (45°, 25 мм)
      10 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT02102 (45°, 25 мм)
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      8 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      Опора Fusitek FT03602 (25 мм)
      6 ₽
      5.0
      Опора Fusitek FT03602 (25 мм)
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom MК20/6
      Нет в наличии
      4.0
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom MК20/6
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jemix (Джемикс) WRM-25/6-180 без кабеля – циркуляционный насос, оснащенный ручным трехступенчатым переключателем скоростей движения теплоносителя (воды или иной жидкости) по системе, в которую прибор встроен. Чугунный корпус прибора устойчив к механическим повреждения и коррозии и надежно защищает рабочую части устройства от внешних воздействия. Рабочее колесо, выполненное из прочного полимера, также устойчиво к коррозии. Циркуляционные насосы Jemix, представленные в серии WRM, идеально подойдут для работы в составе отопительных систем и превосходно справятся с задачей обеспечения движения теплоносителя по системе даже в двухэтажном доме или двухуровневой квартире. Данное оборудование может работать не только в системах, где в качестве теплоносителя используется чистая вода, но и в таких системах, где применяется не химически не агрессивный и невязкий теплоноситель вязкостью не более 10 мм2/с и содержанием этиленгликоля не более 40%.

        Преимущества

        • Идеально подходит для установки в магистрали отопительных систем
        • Алюминиевый корпус электродвигателя
        • Стальной ротор
        • Рабочее колесо из полимерного материала
        • Ручное переключение скоростей
        • Увеличенный срок службы прибора
        • Накидные гайки для подключения в комплекте
        • Бесшумная работа
        • Компактные размеры
        • Аккуратный дизайн