Jemix (Джемикс) WRM-25/6-180 без кабеля – циркуляционный насос, оснащенный ручным трехступенчатым переключателем скоростей движения теплоносителя (воды или иной жидкости) по системе, в которую прибор встроен. Чугунный корпус прибора устойчив к механическим повреждения и коррозии и надежно защищает рабочую части устройства от внешних воздействия. Рабочее колесо, выполненное из прочного полимера, также устойчиво к коррозии. Циркуляционные насосы Jemix, представленные в серии WRM, идеально подойдут для работы в составе отопительных систем и превосходно справятся с задачей обеспечения движения теплоносителя по системе даже в двухэтажном доме или двухуровневой квартире. Данное оборудование может работать не только в системах, где в качестве теплоносителя используется чистая вода, но и в таких системах, где применяется не химически не агрессивный и невязкий теплоноситель вязкостью не более 10 мм2/с и содержанием этиленгликоля не более 40%.

Преимущества