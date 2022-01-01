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Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
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Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
    Арт. X131504114
    Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
    Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
    Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
      Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
      Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
      Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743

      Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504114

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет к мойкам высокого давления производителя Patriot 322305743. Предназначен для удобной работы со средним и высоким давлением воды, облегчения управлением струей в нужной точке, обеспечивая, таким образом, высокую скорость и точность очистки.

        Преимущества

        • Подходит моделям моек Patriot GT120, GT130, GT140, GT150