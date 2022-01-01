Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743
Арт. X131504114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|1
- Пистолет к мойкам высокого давления производителя Patriot 322305743. Предназначен для удобной работы со средним и высоким давлением воды, облегчения управлением струей в нужной точке, обеспечивая, таким образом, высокую скорость и точность очистки.
Преимущества
- Подходит моделям моек Patriot GT120, GT130, GT140, GT150