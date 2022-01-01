Пистолет PATRIOT для GT120, GT130, GT140, GT150 322305743

Преимущества

Подходит моделям моек Patriot GT120, GT130, GT140, GT150

Пистолет к мойкам высокого давления производителя Patriot 322305743. Предназначен для удобной работы со средним и высоким давлением воды, облегчения управлением струей в нужной точке, обеспечивая, таким образом, высокую скорость и точность очистки.