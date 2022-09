Подшипник игольчатый Emak 50030372

Подшипник игольчатый 10x13x13 мм. OLEO-MAC / EFCO 50030372 / 50030089. На данном подшипнике вращается барабан сцепления бензопилы. Размеры подшипника: внутренний ⌀ ≈ 10 мм.; внешний ⌀ ≈ 13 мм.; высота / ширина ≈ 13 мм. Применяется на некоторых цепных пилах фирм OLEO-MAC и EFCO, среди которых: Oleo-Mac 931 / 932 / 932 C / 936 / 937 / 940 / 940 C / 941 C / 941 CX / GS 370 / GS 410 C / GS 410 CX / GS 44 / GS 440 / GS 940; EFCO 131 / 132 / 132 S / 136 / 136 S / 137 / 140 / 140 S / 141 S / 141 SP / MT 3700 / MT 4000 / MT 4100 S / MT 4100 SP / MT 440 / MT 4400.