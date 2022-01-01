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Подшипник игольчатый Emak 50030372
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Подшипники
    Подшипник игольчатый Emak 50030372
    Арт. Х212122926

      Подшипник игольчатый Emak 50030372

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х212122926

      Характеристики

      Производитель
      		Emak
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подшипник игольчатый 10x13x13 мм. OLEO-MAC / EFCO 50030372 / 50030089. На данном подшипнике вращается барабан сцепления бензопилы. Размеры подшипника: внутренний ⌀ ≈ 10 мм.; внешний ⌀ ≈ 13 мм.; высота / ширина ≈ 13 мм. Применяется на некоторых цепных пилах фирм OLEO-MAC и EFCO, среди которых: Oleo-Mac 931 / 932 / 932 C / 936 / 937 / 940 / 940 C / 941 C / 941 CX / GS 370 / GS 410 C / GS 410 CX / GS 44 / GS 440 / GS 940; EFCO 131 / 132 / 132 S / 136 / 136 S / 137 / 140 / 140 S / 141 S / 141 SP / MT 3700 / MT 4000 / MT 4100 S / MT 4100 SP / MT 440 / MT 4400.