Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
Арт. О00000013384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 с высокой производительностью используется на садовом участке для организации системы полива. Прост в обслуживании. Встроенный эжектор с системой труб Вентури служит для увеличения силы напора. Дополнительный эжектор дает возможность всасывать воду с глубины до 30 метров.
Преимущества
- Встроенный эжектор с системой труб Вентури
- Дополнительный внешний эжектор дает возможность всасывать воду с глубины до 30 метров
- Корпус выполнен из чугуна
- Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 способен перекачивать до 80 литров жидкости в минуту