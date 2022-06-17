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Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
4.5
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
    Арт. О00000013384
    4.5
    2
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
    Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ

      Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013384
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 с высокой производительностью используется на садовом участке для организации системы полива. Прост в обслуживании. Встроенный эжектор с системой труб Вентури служит для увеличения силы напора. Дополнительный эжектор дает возможность всасывать воду с глубины до 30 метров.

        Преимущества

        • Встроенный эжектор с системой труб Вентури
        • Дополнительный внешний эжектор дает возможность всасывать воду с глубины до 30 метров
        • Корпус выполнен из чугуна
        • Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 способен перекачивать до 80 литров жидкости в минуту