Преимущества

Встроенный эжектор с системой труб Вентури

Дополнительный внешний эжектор дает возможность всасывать воду с глубины до 30 метров

Корпус выполнен из чугуна

Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 способен перекачивать до 80 литров жидкости в минуту

Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 с высокой производительностью используется на садовом участке для организации системы полива. Прост в обслуживании. Встроенный эжектор с системой труб Вентури служит для увеличения силы напора. Дополнительный эжектор дает возможность всасывать воду с глубины до 30 метров.