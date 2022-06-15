Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100

Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-100 применяется для локального прогрева поверхности, а также обогрева нежилых помещений. Прочная конструкция изготовлена из металла и обладает антикоррозийным покрытием корпуса. Для поддержания постоянной установленной температуры в помещении устройство оснащено термостатом. Многоуровневая система безопасности увеличивает срок службы пушки. Данное устройство удобна при транспортировке благодаря наличию колес и ручки.

Преимущества