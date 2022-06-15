Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100
Арт. О00000006946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|68
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Расход топлива, л/ч
|9.9
- Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-100 применяется для локального прогрева поверхности, а также обогрева нежилых помещений. Прочная конструкция изготовлена из металла и обладает антикоррозийным покрытием корпуса. Для поддержания постоянной установленной температуры в помещении устройство оснащено термостатом. Многоуровневая система безопасности увеличивает срок службы пушки. Данное устройство удобна при транспортировке благодаря наличию колес и ручки.
Преимущества
- Низкотемпературный кожух специальной формы
- Высокий уровень КПД близкий к 100%
- Мощная трансформаторная система розжига 12 kV с электронным управлением
- Встроенный термостат повышенной чувствительности ( позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении)
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Многоуровневая система безопасности с электронным управлением
- Мощный высокопроизводительный насос подачи топлива
- Дополнительная защита от высекания пламени
- Металлический корпус с теплоотражающим экраном
- Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса
- Топливный бак увеличенного объема
- Устройства для намотки электрического кабеля
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Встроенный датчик уровня топлива
- Вентиляционные отверстия в блоке управления
- Встроенный топливный фильтр грубой очистки
- Фильтр очистки воздуха