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Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100
5.0
2
131 990 ₽
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100
    Арт. О00000006946
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100

      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-100

      131 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000006946
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		68
      Расход топлива, л/ч
      		9.9
      Все характеристики
      131 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-100 применяется для локального прогрева поверхности, а также обогрева нежилых помещений. Прочная конструкция изготовлена из металла и обладает антикоррозийным покрытием корпуса. Для поддержания постоянной установленной температуры в помещении устройство оснащено термостатом. Многоуровневая система безопасности увеличивает срок службы пушки. Данное устройство удобна при транспортировке благодаря наличию колес и ручки.

        Преимущества 

        • Низкотемпературный кожух специальной формы
        • Высокий уровень КПД близкий к 100%
        • Мощная трансформаторная система розжига 12 kV с электронным управлением
        • Встроенный термостат повышенной чувствительности ( позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении)
        • Система контроля пламени с фотоэлементом
        • Многоуровневая система безопасности с электронным управлением
        • Мощный высокопроизводительный насос подачи топлива
        • Дополнительная защита от высекания пламени
        • Металлический корпус с теплоотражающим экраном
        • Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса
        • Топливный бак увеличенного объема
        • Устройства для намотки электрического кабеля
        • Автоматическое поддержание заданной температуры
        • Встроенный датчик уровня топлива
        • Вентиляционные отверстия в блоке управления
        • Встроенный топливный фильтр грубой очистки
        • Фильтр очистки воздуха