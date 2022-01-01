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Ручка стартера Stihl FS38-311 4140 195 3400
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Ручка стартера Stihl FS38-311 4140 195 3400
    Арт. X38750899

      Ручка стартера Stihl FS38-311 4140 195 3400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38750899

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручка Stihl стартера FS38-311 4140 195 3400 представляет собой запчасть, которая предназначена в целях монтирования на смену пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие от компании STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам больше не придется беспокоиться за продуктивность: Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы