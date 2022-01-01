Ручка стартера Stihl FS38-311 4140 195 3400

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Ручка Stihl стартера FS38-311 4140 195 3400 представляет собой запчасть, которая предназначена в целях монтирования на смену пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие от компании STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам больше не придется беспокоиться за продуктивность: Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.