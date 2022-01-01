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Защита для рук Stihl 017/018 MS170/180 1130 792 9100
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Защита для рук Stihl 017/018 MS170/180 1130 792 9100
    Арт. X3872547

      Защита для рук Stihl 017/018 MS170/180 1130 792 9100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872547

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защита для рук STIHL 017/018 MS170/180 1130 792 9100 – это деталь, которая используется в целях интеграции на смену негодным комплектующим. Запчасти от STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам не придется бояться за эффективность. Ручки и рукоятки производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала