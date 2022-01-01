Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Защита для рук STIHL 017/018 MS170/180 1130 792 9100 – это деталь, которая используется в целях интеграции на смену негодным комплектующим. Запчасти от STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам не придется бояться за эффективность. Ручки и рукоятки производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.