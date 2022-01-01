Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка трубчатая STIHL MS271/291 1141 791 1700 представляет собой деталь, применяемая для монтажа на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие производства бренда STIHL характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вам не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Ручки и рукоятки производства компании STIHL отличаются высоким качеством.