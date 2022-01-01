Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка трубчатая STIHL MS341/361 1135 791 1700 представляет собой деталь, которая предназначена для монтажа на смену сломанным комплектующим. Запчасти производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после того, как их установят можно не беспокоиться за производительность. Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.