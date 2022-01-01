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Рукоятка трубчатая Stihl MS341/361 1135 791 1700
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка трубчатая Stihl MS341/361 1135 791 1700
    Арт. X38751369

      Рукоятка трубчатая Stihl MS341/361 1135 791 1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38751369

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка трубчатая STIHL MS341/361 1135 791 1700 представляет собой деталь, которая предназначена для монтажа на смену сломанным комплектующим. Запчасти производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после того, как их установят можно не беспокоиться за производительность. Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала