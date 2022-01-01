Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка рукоятка STIHL FS38-85 4130 790 1300 – это деталь, предназначенная для монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запасные части от торговой марки STIHL отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят можно не волноваться за эффективность: Ручки и рукоятки от компании STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.