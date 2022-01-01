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Рукоятка рукоятка Stihl FS38-85 4130 790 1300
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка рукоятка Stihl FS38-85 4130 790 1300
    Арт. X3877326

      Рукоятка рукоятка Stihl FS38-85 4130 790 1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3877326

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка рукоятка STIHL FS38-85 4130 790 1300 – это деталь, предназначенная для монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запасные части от торговой марки STIHL отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят можно не волноваться за эффективность: Ручки и рукоятки от компании STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала