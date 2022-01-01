Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка трубчатая STIHL MS290/310/390 1127 790 1700 представляет собой запчасть, предназначенная в целях интеграции на смену пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после их установки вам больше не придется беспокоиться за работоспособность и производительность. Ручки и рукоятки производства компании STIHL отличаются высоким качеством.