Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рукоятка трубчатая Stihl MS290/310/390 1127 790 1700
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка трубчатая Stihl MS290/310/390 1127 790 1700
    Арт. X3879135

      Рукоятка трубчатая Stihl MS290/310/390 1127 790 1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3879135

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка трубчатая STIHL MS290/310/390 1127 790 1700 представляет собой запчасть, предназначенная в целях интеграции на смену пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после их установки вам больше не придется беспокоиться за работоспособность и производительность. Ручки и рукоятки производства компании STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала