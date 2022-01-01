Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Защита для рук STIHL MS270/280 1133 792 9101 представляет собой запчасть, предназначенная для монтирования на смену негодным запчастям. Запасные части производства компании STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется беспокоиться за производительность: Ручки и рукоятки производства компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.