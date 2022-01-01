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Защита для рук Stihl MS270/280 1133 792 9101
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Ручки и рукоятки
    Защита для рук Stihl MS270/280 1133 792 9101
    Арт. X387546243

      Защита для рук Stihl MS270/280 1133 792 9101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546243

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защита для рук STIHL MS270/280 1133 792 9101 представляет собой запчасть, предназначенная для монтирования на смену негодным запчастям. Запасные части производства компании STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется беспокоиться за производительность: Ручки и рукоятки производства компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала