Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка управления в сборе STIHL FS90-480 4128 790 1309 представляет собой запчасть, которая предназначена с целью интеграции на замену сломанным запасным частям. Комплектующие от марки STIHL отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки у вас не будет поводов бояться за работоспособность. Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.