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Рукоятка управления в сборе Stihl FS90-480 4128 790 1309
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка управления в сборе Stihl FS90-480 4128 790 1309
    Арт. X387546287

      Рукоятка управления в сборе Stihl FS90-480 4128 790 1309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546287

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка управления в сборе STIHL FS90-480 4128 790 1309 представляет собой запчасть, которая предназначена с целью интеграции на замену сломанным запасным частям. Комплектующие от марки STIHL отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки у вас не будет поводов бояться за работоспособность. Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала