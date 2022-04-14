Секатор с наковаленкой с рычажным приводом Brigadier (205 мм)
Арт. X19039671140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор с наковаленкой с рычажным приводом 20,5см Brigadier 82018 представляет собой удобный инструмент с защитой для ладони. Секатор предназначен для перерезания твердых сухих веток.
Преимущества
- Изделие выполнено таким образом, что можно работать и правой, и левой рукой
- Ручки из усиленного пластика имеют высокую прочность