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Секатор с наковаленкой с рычажным приводом Brigadier (205 мм)
5.0
2
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор с наковаленкой с рычажным приводом Brigadier (205 мм)
    Арт. X19039671140
    5.0
    2
    Секатор с наковаленкой с рычажным приводом Brigadier (205 мм)

      Секатор с наковаленкой с рычажным приводом Brigadier (205 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039671140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор с наковаленкой с рычажным приводом 20,5см Brigadier 82018 представляет собой удобный инструмент с защитой для ладони. Секатор предназначен для перерезания твердых сухих веток.

        Преимущества

        • Изделие выполнено таким образом, что можно работать и правой, и левой рукой
        • Ручки из усиленного пластика имеют высокую прочность