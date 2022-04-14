Секатор с наковаленкой с рычажным приводом Brigadier (205 мм)

Преимущества

Изделие выполнено таким образом, что можно работать и правой, и левой рукой

Ручки из усиленного пластика имеют высокую прочность

Секатор с наковаленкой с рычажным приводом 20,5см Brigadier 82018 представляет собой удобный инструмент с защитой для ладони. Секатор предназначен для перерезания твердых сухих веток.